Боевики «ДНР» упекли за решетку жительницу Львова

24.07.2017 17:13

Так называемый военный трибунал при террористической организации «ДНР» приговорил к 16 годам тюрьмы жительницу Львова пишет politeka.net с ссылкой на источник.

«Поддерживая идеологию украинского национализма, гражданка К. в феврале 2016 года добровольно вступила в подразделение «Слободская сотня» праворадикального вооруженного формирования «Организация украинских националистов» (Полтавская область), – заявили в «прокуратуре ДНР».

Утверждается, что она якобы несла дежурство на контрольно-пропускном пункте, занималась с инструкторами, приобретая практические навыки физической, психологической, топографической подготовки, методики и тактики ведения боевых действий на территории оккупированного Донбасса.

Как заявили в псевдореспублике, она планировала осуществлять «вербовочные мероприятий среди жителей «ДНР и организации шпионажа в интересах ВСУ».

Как писала Politeka, в России боевика незаконных вооруженных формирований «ЛНР» «Призрак» и «Август», 38-летнего Михаила Константинова по прозвищу «Медведь» приговорили к пожизненному заключению за убийство двоих гаишников под Москвой.