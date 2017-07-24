Боевики из гранатометов открыли огонь по украинским позициям (видео)

24.07.2017 11:51

Вчера, после 18 часов, в зоне проведения АТО незаконные вооруженные формирования активизировали обстрелы украинских позиций

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО за прошедшие сутки по состоянию на 6:00 24 июля 2017.

Так, на Луганском направлении, из гранатометов и минометов боевики дважды били по Крымскому, Новоалександровке, из БМП по Новозванивци.

На Донецком направлении из гранатометов противник вел огонь по нашим опорных пунктах вблизи Каменки и на шахте Бутовка.

На Мариупольском направлении около 20 часов бандформирования применяли гранатометы и стрелковое оружие по украинским защитникам в районе Марьинки. В результате этого обстрела один военнослужащий сил АТО получил ранения. Кроме того, под гранатометным огнем оказались и дома мирных жителей поселка.

На большинство провокаций врага украинские военные оперативно открывали огонь.

В общем, за прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие. Один украинский военный получил ранения.

Напомним, в результате боевых действий на Донбассе была повреждена линия электропередач.

Также, несмотря на режим «хлебного перемирия», боевики продолжают подвергать опасности местное население Донбасса.

Источник: Politeka