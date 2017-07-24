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Бойовики планують встановити автобусне сполучення з невизнаною Абхазією
Бойовики так званої «Донецької народної республіки» мають наміри запустити автобусний рейс, яким окупований Донецьк буде сполучатися з містом Сухум невизнаної Республіки Абхазія, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Відповідну інформації було оприлюднено на одному із інтернет-ресурсів бойовиків. У повідомленні зазначається, що ватажки так званої республіки в результаті незаконного візиту до Абхазії, увалили та завірили підписами так звану угоду «про співробітництво та спільну діяльність у сфері організації автомобільних пасажирських перевезень». Зазначена «угода» і передбачає запровадження регулярного автобусного маршруту.
Варто нагадати, раніше повідомлялося, що результати проведеного розслідування журналістами «Радіо Свобода» показали, що воєнні дії не заважають білоруським компаніям торгувати з бойовиками так званих республік «ЛДНР». При цьому офіційний Мінськ не визнає будь-які відносини, в тому числі і економічні, з «ЛНР» та «ДНР». Крім того, журналісти встановили, що основні одержувачі вигоди від цього бізнесу є саме ті компанії, які безпосередньо пов’язані з ватажками так званих республік.
Теги: Донецк, Донбасс, автобус, Абхазия, ДНР, боевики
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