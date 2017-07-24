НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ДОНБАССА МОГУТ СТАТЬ «ДЕТЬМИ ВОЙНЫ»

24.07.2017 14:58

Группа народных депутатов разработала законопроект, предоставляющий льготы детям переселенцев и участников АТО, передает «ЛІГА. Закон».



Так, дети внутренне перемещенных лиц и дети военнослужащих, принимавших непосредственное участие в проведении АТО, смогут получить статус детей войны.



Депутаты также предлагают расширить перечень льгот, которые будут предоставляться детям войны. К уже существующим льготам хотят добавить:

бесплатный проезд,

бесплатное питание в учебных заведениях,

поступление вне конкурса в вузы и ПТУ,

бесплатные билеты в театры и путевки в санатории.

Целью внесения данных изменений является защита детей в связи с аннексией АР Крым и военными действиями на территории Луганской и Донецкой областей. По данным ЮНИСЕФ, только вследствие боевых действий на Донбассе пострадал 1 млн детей, 22 тыс. из которых до сих пор проживает на линии соприкосновения.

Законопроект № 6760 «О внесении изменений в Закон Украины «О социальной защите детей войны» относительно льготного обеспечения детей внутренне перемещенных лиц и детей лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в районах проведения антитеррористической операции и отнесения их к категории детей войны» зарегистрирован в Верховной Раде 18 июля 2017 года.

Источник: http://zi.dn.ua