"Нормандские переговоры": Меркель и Макрон озвучили позицию по "Малороссии"

24.07.2017 18:40

Франция и Германия настаивают, что заявления боевиков подрывают территориальную целостность Украины

Во время телефонных переговоров лидеров стран "нормандской четверки" был затронут вопрос недавнего заявления главаря т. н. "ДНР" Александра Захарченко о создании "Малороссии", сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркельраскритиковали подобные заявления.

"Президент Франции и Канцлер Германии отметили недопустимость любых заявлений, подрывающих территориальную целостность Украины, в частности по созданию так называемой "Малороссии", – говорится в сообщении.

Напомним, 18 июля в российских СМИ появилась информация, что Захарченко заявил об учреждении нового "государства" т. н. "Малороссия". По его словам, новое "государство" станет преемником Украины. Он также отметил, что столицей "Малороссии" становится город Донецк, а город Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города.

На безумную идею главаря боевиков сокрушительной критикой ответили в Украине и мире.

Источник: http://www.segodnya.ua