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Подачу воды в Авдеевку вскоре возобновят
Ремонтные бригады восстановили линии электропередач (ЛЭП), питающие Донецкую фильтровальную станцию (ДФС), подача воды в Авдеевку ожидается следующим утром, а полное возобновление водоснабжения – завтра к вечеру, сообщил глава военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин, передает Интерфакс.
"ЛЭП, питающие Донецкую фильтровальную станцию, восстановлены. В течение часа ДФС уже будет с питанием. Ремонтные бригады станции прибудут туда позже. Соответственно, подачу на Авдеевку ожидаем уже утром, а полное восстановление водоснабжения завтра ближе к вечеру", - написал П.Малыхин на странице в Фейсбуке.
По его данным, на протяжении вторника население будет пользоваться запасами резервуара чистой воды.
Как сообщалось, 22 июля в результате боевых действий произошло повреждение линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой Авдеевку (около 22 тыс. жителей).
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Авдеевка, вода
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