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Архив - Донецкая область

Подачу воды в Авдеевку вскоре возобновят

24.07.2017 16:26
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Подачу воды в Авдеевку вскоре возобновят

Ремонтные бригады восстановили линии электропередач (ЛЭП), питающие Донецкую фильтровальную станцию (ДФС), подача воды в Авдеевку ожидается следующим утром, а полное возобновление водоснабжения – завтра к вечеру, сообщил глава военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин, передает Интерфакс.

"ЛЭП, питающие Донецкую фильтровальную станцию, восстановлены. В течение часа ДФС уже будет с питанием. Ремонтные бригады станции прибудут туда позже. Соответственно, подачу на Авдеевку ожидаем уже утром, а полное восстановление водоснабжения завтра ближе к вечеру", - написал П.Малыхин на странице в Фейсбуке.

По его данным, на протяжении вторника население будет пользоваться запасами резервуара чистой воды.

Как сообщалось, 22 июля в результате боевых действий произошло повреждение линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции, которая централизованно обеспечивает водой Авдеевку (около 22 тыс. жителей).

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, Авдеевка, вода
 
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