- Боевики «ДНР» упекли за решетку жительницу Львова17:13
- Подачу воды в Авдеевку вскоре возобновят16:26
- НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ДОНБАССА МОГУТ СТАТЬ «ДЕТЬМИ ВОЙНЫ»14:58
- ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЯНДЕКСА ПОСТРАДАЮТ НА КПВВ ДОНБАССА12:45
- Олег Жданов: получив жесткую риторику от участников Нормандского формата, «Малороссия» исчезла также быстро, как и появилась12:37
- Боевики из гранатометов открыли огонь по украинским позициям (видео)11:51
- У МАРІУПОЛІ ЛЕГЕНДАРНИЙ 61 МОБІЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ШПИТАЛЬ ЗНОВУ ЗМІНИВ ПРОПИСКУ22:13
- Во время пожара в Красногоровке пострадал мужчина21:54
- Талантливым учащимся мариупольцам и их преподавателям будут выплачиваться стипендии19:54
- В Селидово 8-летний ребенок сбежал из дома из-за того, что его поругала мать19:31
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЯНДЕКСА ПОСТРАДАЮТ НА КПВВ ДОНБАССА
Пользователи сайта реестра пропусков в зону АТО, аккаунты которых были зарегистрированы на e-mail от «Яндекса», Mail. ru или «Рамблера», официально не могут получить доступ к реестру. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в ответ на запрос журналистов.
О проблемах в работе ресурса с аккаунтами на @yandex. ua, @mail. ru и @rambler. ru стало известно в середине июля. По словам пользователей сайта, они не могли не только получить письма с регистрационными данными на эти e-mail (а значит зарегистрировать пропуск), но и продлить уже зарегистрированный.
В СБУ заявили, что подобные меры были введены после указа президента Украины Петра Порошенко о введении санкций в отношении ряда российских компаний, в том числе «Яндекса» и Mail. ru Group.
Чтобы получить возможность продлить или зарегистрировать пропуск с аккаунта, зарегистрированного на e-mail одного из российских сервисов, необходимо:
- обратится в Службу безопасности с заявлением с просьбой удалить пропуск из реестра и копией паспорта и дождаться ответа от СБУ;
- зарегистрировать новый аккаунт на e-mail от другой почтовой службы (например, gmail. com) и оформить новый пропуск.
- В пресс-службе СБУ добавили, что письма на адреса всех остальных почтовых служб должны доходить до адресатов без проблем.
Напомним, ранее сообщалось, что на сайте Реестра пропусков в зону АТО СБУ теперь нельзя пользоваться e-mail от российских почтовых сервисов.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, запрет, Яндекс, АТО, переселенцы, КПВВ
- Важно знать: о чём переселенцы должны информировать государство
- Боевики запретили мужчинам младше 50 лет выезжать с оккупированных территорий
- По ВПЛ нанесли жёсткие удары, но сделали и «подарки»
- В Украине продолжает расти число внутренних переселенцев
- "Донбасс SOS" рассказал про издевательства на блокпостах, в собесе и про трагедию "серой зоны"
- Депутаты Госдумы предлагают пожизненно запретить въезд в РФ участникам АТО
- Боевики «ДНР» упекли за решетку жительницу Львова17:13
- Подачу воды в Авдеевку вскоре возобновят16:26
- НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ДОНБАССА МОГУТ СТАТЬ «ДЕТЬМИ ВОЙНЫ»14:58
- Российский военный покончил с собой на Донбассе – разведка13:48
- ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЯНДЕКСА ПОСТРАДАЮТ НА КПВВ ДОНБАССА12:45
- Олег Жданов: получив жесткую риторику от участников Нормандского формата, «Малороссия» исчезла также быстро, как и появилась12:37
- Боевики из гранатометов открыли огонь по украинским позициям (видео)11:51
- У МАРІУПОЛІ ЛЕГЕНДАРНИЙ 61 МОБІЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ШПИТАЛЬ ЗНОВУ ЗМІНИВ ПРОПИСКУ22:13
- Во время пожара в Красногоровке пострадал мужчина21:54
- Талантливым учащимся мариупольцам и их преподавателям будут выплачиваться стипендии19:54
- Какие продукты заставляют ваше тело плохо пахнуть17:30
- В США умер знаменитый кот-мэр17:25
- Боевики «ДНР» упекли за решетку жительницу Львова17:13
- Списание долгов крымчан перед украинскими банками: кто пострадает16:58
- Под Харьковом подорвали бизнесмена 16:40
- Жертвам кибератаки продлили сроки регистрации налоговых накладных16:35
- Подачу воды в Авдеевку вскоре возобновят16:26
- Лидеры "нормандской четверки" проводят переговоры – Песков16:13
- Президент Польши ветировал скандальный закон о Верховном суде15:55
- Популярный украинский курорт накрыл ураган (видео)15:40
- Какие продукты заставляют ваше тело плохо пахнуть17:30
- Операция "прослушка": кто и как контролирует телефонные разговоры украинцев12:12
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака11:38
- День системного администратора: кто придумал праздник «ботанов»09:45
- Девять неожиданных признаков гормонального сбоя09:34
- Чому не варто використовувати стару косметику?08:48
- Продукты, которые нельзя употреблять больше нормы08:10
- Самые тяжелые знаки Зодиака среди мужчин07:50
- Проверять по-новому: В Украине создают реестр всех получателей субсидий11:53
- RAW: серый, грубый, живой. В книгу о войне на Донбассе вошли фотографии мариупольского фотографа09:51
- Если Киев не сядет за стол переговоров, мы признаем "Л/ДНР": Путин сделал громкое заявление в рамках саммита G20 – СМИ
- СМИ узнали о жутком инциденте между бойцами АТО
- Война с Украиной неизбежна: как только вы "сдадите" Киеву Донбасс, они сразу же очень жестко предъявят свои права на Крым! – Гиркин-Стрелков. ВИДЕО
- "Ответка" от ВСУ: боевики понесли большие потери
- "Путин сдал всю "Новороссию", а Украина теперь – мощнейшее оружие Запада против России", - Гиркин в обиде раскритиковал Навального и назвал его "последователем Путина". ВИДЕО
- "Стрельба не прекращалась ни на минуту. Была карусель. Минометы палили часто. Работало 2-3 танка", - бойцы ВСУ о кровавом сражении с террористами под Красногоровкой. ВИДЕО
- Все нововведения пенсионной реформы в Украине: как изменится жизнь каждого украинца
- "Как только в России сменится режим, всех этих распропагандированных телевизором мальчиков, которые в "ДНР" защищали "русский мир", эшелонами повезут по международным судам", - Невзоров предрек незавидную участь боевикам Донбасса
- Чиновница ДНР удрала от Малороссии в Мариуполь
- "На вражеские танки надо отвечать танками, а если представители ОБСЕ с этим не согласны, то пускай сами служат на опасных участках в зоне АТО", - Бутусов о последствиях боя под Красногоровкой