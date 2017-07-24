Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЯНДЕКСА ПОСТРАДАЮТ НА КПВВ ДОНБАССА

24.07.2017 12:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ЯНДЕКСА ПОСТРАДАЮТ НА КПВВ ДОНБАССА

Пользователи сайта реестра пропусков в зону АТО, аккаунты которых были зарегистрированы на e-mail от «Яндекса», Mail. ru или «Рамблера», официально не могут получить доступ к реестру. Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в ответ на запрос журналистов.

О проблемах в работе ресурса с аккаунтами на @yandex. ua, @mail. ru и @rambler. ru стало известно в середине июля. По словам пользователей сайта, они не могли не только получить письма с регистрационными данными на эти e-mail (а значит зарегистрировать пропуск), но и продлить уже зарегистрированный.

В СБУ заявили, что подобные меры были введены после указа президента Украины Петра Порошенко о введении санкций в отношении ряда российских компаний, в том числе «Яндекса» и Mail. ru Group.

Чтобы получить возможность продлить или зарегистрировать пропуск с аккаунта, зарегистрированного на e-mail одного из российских сервисов, необходимо:

  • обратится в Службу безопасности с заявлением с просьбой удалить пропуск из реестра и копией паспорта и дождаться ответа от СБУ;
  • зарегистрировать новый аккаунт на e-mail от другой почтовой службы (например, gmail. com) и оформить новый пропуск.
  • В пресс-службе СБУ добавили, что письма на адреса всех остальных почтовых служб должны доходить до адресатов без проблем.


Напомним, ранее сообщалось, что на сайте Реестра пропусков в зону АТО СБУ теперь нельзя пользоваться e-mail от российских почтовых сервисов.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, запрет, Яндекс, АТО, переселенцы, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх