СОТНИ КОНСТАНТИНОВЦЕВ РИСКУЮТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ СУБСИДИИ И БЕЗ ГАЗА

24.07.2017 19:12

В понедельник, 24 июля, в 11: 00 в константиновском УГГ было человек 50. Кто-то пришел сделать перерасчет, кто-то – с просьбой установить котел. Но 70 % присутствующих хотели решить вопрос погашения задолженности, при наличии которой (более двух месяцев) человек теряет право на субсидию.



А не рассчитались со службой несколько тысяч горожан, сумма задолженности исчисляется десятками миллионов. Как сказал и.о. заместителя начальника управления Вячеслав Белоус, средние суммы задолженности, которые люди хотят погасить. 10-11 тысяч гривень.



Согласно отраслевому соглашению, сделать это надо не более чем за 12 месяцев. Не каждый может выплачивать в месяц по тысяче гривень, вот и уходят некоторые ни с чем. За прошедшую неделю, за три рабочих дня, договоры заключили всего более 50 граждан.



Это очень мало, ведь до конца срока не осталось и двух месяцев. Кто-то, конечно, и без договора долги погашает, но таких немного. А как быть тем, кто не в состоянии и 300 гривень заплатить?



Надежда Ивановна должна 500 гривень, но, получая минимальную пенсию, она не может отдать такую сумму сразу, вот пришла просить рассрочку на год. Ведь ей за коммуналку надо еще 100 гривень в месяц по субсидии платить, чтобы новые долги не наращивать.



А то можно не только без субсидии остаться, но и без газа. По словам Вячеслава Владимировича, главное, в таких случаях не отчаиваться. К каждому потребителю в УГГ относятся с пониманием, стараются помочь выход найти из положения.



А по поводу того, чтобы вести прием по пятницам, руководство константиновского управления говорит, что все местные УГГ в Донецкой области работают по такому графику. То есть, принимают граждан в понедельник, среду и четверг.



Так что очередь высидеть придется, главное, заключить договор, чтобы не лишиться субсидии.

Источник: http://zi.dn.ua