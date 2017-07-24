Взрыв на территории украинской школы: первые подробности

24.07.2017 19:20

Вследствие детонации охранник учебного заведения в г. Торецк Донецкой области получил многочисленные осколочные ранения

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области на своей странице в Facebook.

Так, около 15:30 в Торецкое отделение полиции поступила информация о взрыве неизвестного устройства на территории школы № 15, г. Железное, вблизи прифронтового Торецка.

Правоохранители сразу выехали на место происшествия. В ходе проверки установлено, что указанная школа находится в непосредственной близости к линии разграничения и с момента боевых действий не работает.

«Предварительно известно, что 30-летний мужчина хотел войти через входную дверь, как вдруг раздался взрыв. Сейчас пострадавший находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Диагноз уточняется», — отметили в полиции.

Место взрыва осматривают следственно-оперативная группа Торецкого ОП, взрывотехники и кинолог со служебной собакой. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник: Politeka