"Бес уложил Санька Захарченко мордой в пол вместе с охраной", - боевик "ДНР" рассказал о стычках главаря "ДНР" с "именитыми" террористами

25.07.2017 13:12

Боевик “ДНР” Михаил Полынков с позывным "Хрусталик" рассказал интересные подробности появления Александра Захарченко в руководстве “ДНР”, передает “Диалог.UA”.

Захарченко был избран главой харьковского “Оплота” Евгением Жилиным главой донецкого крыла в 2014 году. Причина выбора до сих пор неизвестна. В начале боев в 2014 году финансовая помощь и оружие для дончан шли исправно, однако сам Захарченко избегал участия в опасных боях. И вот когда назрел политический вопрос смены Александра Бородая на местного “чапаевца”, рассматривали кандидатуры Александра Ходаковского и Захарченко.

После этого новый главарь “ДНР” назначил на посты приближенных бандитов и начал тотально врать населению.

Сейчас Захарченко покупает дорогие машины и недвижимость, всех несогласных отправляет на подвал и снова рассказывает о достижениях “республики”. К слову, на прощание с Жилиным он не приехал.