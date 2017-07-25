Как ГАИ: На блокпосту под Славянском вымогают взятки

25.07.2017 08:55

В Славянске на третьем блокпосту полицейские, среди которых переаттестованные ГАИшники, и представители Военной службы правопорядка, используют старые схемы вымогательства, сообщает Знамя индустрии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Роман Доник.

По словам волонтера, на третьем блокпосту в Славянске он столкнулся с классической схемой вымогательства «на выключенной записи», когда правоохранитель просит предъявить документы на автомобиль и водительское удостоверение после чего сообщает о совершенном водителем нарушении, которое якобы было зафиксировано на видеокамеру.

Расчёт идет на то, что водитель не станет долго ждать, пока ему покажут видео с правонарушением и предложит «решить вопрос».

Как сообщил Доник, сам он не попался на эту схему и стал просить показать видео, после чего получил ответ: «Видео записывается на жесткий диск, подождите за дверью, нужно время чтоб его найти. И чтоб пробить по базе тоже нужно время».

Однако доказательств нарушения волонтер не дождался, после чего получил свои документы обратно. Во время его присутствия на блокпосту на схему попались двое человек.