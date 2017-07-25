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Как ГАИ: На блокпосту под Славянском вымогают взятки
В Славянске на третьем блокпосту полицейские, среди которых переаттестованные ГАИшники, и представители Военной службы правопорядка, используют старые схемы вымогательства, сообщает Знамя индустрии.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Роман Доник.
По словам волонтера, на третьем блокпосту в Славянске он столкнулся с классической схемой вымогательства «на выключенной записи», когда правоохранитель просит предъявить документы на автомобиль и водительское удостоверение после чего сообщает о совершенном водителем нарушении, которое якобы было зафиксировано на видеокамеру.
Расчёт идет на то, что водитель не станет долго ждать, пока ему покажут видео с правонарушением и предложит «решить вопрос».
Как сообщил Доник, сам он не попался на эту схему и стал просить показать видео, после чего получил ответ: «Видео записывается на жесткий диск, подождите за дверью, нужно время чтоб его найти. И чтоб пробить по базе тоже нужно время».
Однако доказательств нарушения волонтер не дождался, после чего получил свои документы обратно. Во время его присутствия на блокпосту на схему попались двое человек.
Теги: Донбасс, Славянск, вымогательство, блокпост
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