Лафа закончилась: обладатели паспорта “Л/ДНР” смертельно обижены на новый указ Кремля – стали известны подробности

25.07.2017 16:12

С 23 мая жителей оккупированных территорий Донбасса с паспортами “Л/ДНР” в России уравняли в правах с украинцами - миграционная служба РФ больше не продлевает пребывание в стране жителям ОРДЛО. Как сообщил на своей странице в Facebook бывший донецкий журналист Олег Измайлов, россияне заявляют адептам “русского мира”, что в Донбассе нет войны, а их паспорта “республик” – украинские документы, передает “Диалог.UA”.

“И об эту фразу разбиваются все романтические чувства русских Донбасса, почему-то возмечтавших, что им как русским, как представителям пострадавшей за русский мир стороны будет поблажка и скидка”, - написал Измайлов. По его данным, с 23 мая возомнившие себя сверхлюдьми жители Донецка и Луганска в России имеют прав не больше обычных украинцев. “Наличие паспорта ДНР не канает, он идет документом Украины. Лафа закончилась”, - резюмировал Измайлов.