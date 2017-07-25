Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Лафа закончилась: обладатели паспорта “Л/ДНР” смертельно обижены на новый указ Кремля – стали известны подробности

25.07.2017 16:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Лафа закончилась: обладатели паспорта “Л/ДНР” смертельно обижены на новый указ Кремля – стали известны подробности

С 23 мая жителей оккупированных территорий Донбасса с паспортами “Л/ДНР” в России уравняли в правах с украинцами - миграционная служба РФ больше не продлевает пребывание в стране жителям ОРДЛО. Как сообщил на своей странице в Facebook бывший донецкий журналист Олег Измайлов, россияне заявляют адептам “русского мира”, что в Донбассе нет войны, а их паспорта “республик” – украинские документы, передает “Диалог.UA”.

“И об эту фразу разбиваются все романтические чувства русских Донбасса, почему-то возмечтавших, что им как русским, как представителям пострадавшей за русский мир стороны будет поблажка и скидка”, - написал Измайлов. По его данным, с 23 мая возомнившие себя сверхлюдьми жители Донецка и Луганска в России имеют прав не больше обычных украинцев. “Наличие паспорта ДНР не канает, он идет документом Украины. Лафа закончилась”, - резюмировал Измайлов.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, паспорт, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх