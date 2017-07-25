ОБСЕ увидела движение военной техники в Новоазовск

25.07.2017 12:51

Наблюдатели видели фургоны и несколько грузовиков военного типа в районе блокпоста террористов в районе Новоазовска. Боевики террористической организации ДНР три часа на блокпосту не пускали наблюдателей в ОБСЕ в оккупированный Новоазовск. Об этомLIGA.net сообщили сегодня в пресс-службе миссии, передает интернет-издание Хроника.инфо.

"22 июля, находясь блокпосте, расположенном на автодороге Е58 к северу от Новоазовска (40 км к востоку от Мариуполя, - ред.) в течение около трех часов в связи с запретом доступа, команда СММ видела, как через этот блокпост проезжали многочисленные транспортные средства военного типа", - отметили в пресс-службе.

Наблюдатели зафиксировали в хронологической последовательности один бронетранспортер (БТР-80), направлявшийся к Новоазовску, колонну из четыре автомобилей полицейского типа, два черных внедорожника с проблесковыми маячками, девять фургонов и пять грузовиков военного типа (на многих из них была надпись "ТБГ", и по-видимому на них перевозили людей в военной форме, - ред.), которые направлялись к границе с Российской Федерацией.

Также был зафиксирован один пустой грузовик военного типа, двигавшийся в сторону Новоазовска, два черных внедорожника с проблесковыми маячками, направлявшихся к границе с Российской Федерацией, пять ранее зафиксированных пустых грузовиков военного типа, двигавшихся в направлении Новоазовска, два пустых грузовика военного типа, двигавшихся в направлении границы с РФ и два пустых грузовика военного типа, двигавшихся в направлении Новоазовска.