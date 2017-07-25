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Оккупированный Донбасс: массовый падеж соплеменников Путина в террористических "ДНР/ЛНР" продолжается - в моргах ожидается новое поступление утилизированных "ихтамнетов"

25.07.2017 17:45
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Оккупированный Донбасс: массовый падеж соплеменников Путина в террористических "ДНР/ЛНР" продолжается - в моргах ожидается новое поступление утилизированных "ихтамнетов"

Пока лидер Одичалой находится в глухой несознанке по поводу агрессии против Украины перед главами стран "Нормандской четверки", спецпредставителем США Волкером и остальным миром, на самом Бамбасе продолжается массовый падеж его соплеменников. До пятницы, планового дня вывоза остывших тушек "ихтамнетов" в великое сопредельное государство, в моргах Ровеньков, Свердловска и Краснодона ожидается новое поступление утилизированных карателями ВСУ "путенских", пишет Главный редактор Sprotyv.info, передает "Диалог.UA".

При уже наскладированных 21: 9 имбецилов из числа местного асоциала и 12 "ихтамнетов". Только вот повезут в Одичалую уже не всю завезенную сюда нечисть, только попавших в объятия Кондратия военнослужащих ВС РФ.

Почившие российские отпускнички, амнистированные урки, почитатели бояры и представители славного козлячества будут определены в граждане "лыныры" и преданы бамбасской земле. Это в идеале, а может, и сброшены в шахтный шурф… …Когда-нибудь их обглоданные собаками кости раскопают придумавшие этнос "донбассит" оркеологи Луганского нациАнального университета, получившие дипломы с отличием уже в "малороссии".

Так будет писаться фейковая история фейковой страны с ее отсутствующими обитателями….



Теги: Донбасс, Российская Федерация, агрессия, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ
 
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