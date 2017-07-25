Проблема бездомных собак в Краматорске будет решаться. На пушистых бродяжек готовы тратить 4 млн грн ежегодно

25.07.2017 09:03

В Краматорске (Донецкая обл.) чиновники городского совета призывают горожан обсудить проект решения по утверждению программы охраны животного мира и регулирования численности бездомных животных гуманными методами на 2017-2020 год. Для запуска программы потребуется 1,7 млн грн, сообщают Донецкие новости.

Как отмечается в пояснительной записке опубликованного на сайте горсовета проекта документа, реализация программы создаст более комфортные условия для жизни людей и гуманную среду для животных.

«Программа направлена на уменьшение численности бездомных животных в городе, которая удовлетворит как защитников животных, так и их противников, и является гуманной по отношению к самим животным», – сообщается в пояснительной записке.

Помимо этого, будет обеспечено общественное спокойствие и изменение общественного мнения в сторону цивилизованного, гуманного и этического обращения с животными.

Целью программы также является улучшение эстетического вида города Краматорска, снижения затрат на эпидемиологические мероприятия, снижение аварийности на дорогах. А также повышение международного имиджа Украины и города Краматорска в результате соблюдения международных стандартов обращения с домашними животными

Для того, чтобы запустить программу, потребуются капитальные инвестиции в размере 1,7 млн грн. Эти средства пойдут на закупку специализированного автотранспорта, приобретения необходимого оборудования, благоустройство вольеров. Затем, ежегодные текущие затраты составят около 4 млн грн.

Программу предполагается финансировать программу, как из местного бюджета, так и из областного и государственного. А также привлекать средства международных организаций и благотворительную помощь.