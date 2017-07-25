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"Шурик попал под минометный огонь, которого там быть не должно было", - боевики "ДНР" рассказали правду о "героическом" ранении Захарченко

25.07.2017 11:49
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"Шурик попал под минометный огонь, которого там быть не должно было", - боевики "ДНР" рассказали правду о "героическом" ранении Захарченко

Распиаренное ранение в ногу главаря “ДНР” Александра Захарченко произошло зимой 2015 года в Дебальцево, когда донецкий террорист, испуганный неожиданным минометным обстрелом, пытался спрятаться в машине. Боевик “ДНР” Михаил Полынков с позывным "Хрусталик" рассказал интересные подробности “героического” ранения Захарченко, передает “Диалог.UA”.

“Фельдмаршал решил посетить зону БД в Дебальцево. Выйдя из машины, Шурик попал под минометный огонь, которого в принципе там быть не должно было. Немного сдрейфивши, Захар рванул из-под обстрела в машину, чтоб слинять побыстрее. За ним бежал его охранник. При посадке в авто произошел случайный выстрел в ногу”, - написал террорист.

Он также добавил, что рассказы “фельдмаршала” о боях за донецкий аэропорт не стоят выеденного яйца. По данным Полынкова, в мае 2014 года Захарченко действительно приезжал сюда и даже участвовал в переговорах. Однако после появления над аэропортом самолета-разведчика все “руководители” исчезли. “Все рассказы Захара об участии в этом бою являются чистой Сашиной фантазией, причем очень бурной! Там жена ему с пулеметом мерещится, он возглавляет атаку и прочая ересь”, - написал Полынков.



Теги: Донецк, Донбасс, ранение, террорист, ДНР, боевики, Захарченко
 
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