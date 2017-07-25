Террористы позорно отступили: в зоне АТО бойцы ВСУ дали мощный отпор оккупантам, подобравшимся к их позициям – Штаб АТО рассказал детали жесткого боя

25.07.2017 21:56

В светлое время суток оккупанты придерживались "перемирия", только около полудня 25 июля террористы "ЛНР" огнем из гранатометов и стрелкового оружия попытались атаковать позиции ВСУ около Новотошковского и Крымского. Однако в темное время текущих суток, боевики не просто обстреливали опорные пункты украинских бойцов, но и пытались провести разведку позиций ВСУ, сообщает "Диалог.UA".

В сводке Штаба АТО сказано, что с 00:00 террористы открывали огонь по позициям сил АТО около Катериновки, после чего под прикрытием вражеского огня оккупанты попытались приблизиться к укреплениям ВСУ. Бой длился почти час, боевики отступили. "Это столкновение в очередной раз показало оккупантам, что силы АТО находятся не только в полной боеготовности, но и могут оперативно и жестоко ответить врагу", - говорится в сообщении Штаба. Сообщается также, что боевики били по нашим позициям на мариупольском направлении в районе Красногоровки, открывали огонь по Новозвановке и Новоалександровке.