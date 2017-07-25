Украинский боксер получил гражданство Российской Федерации

25.07.2017 22:31

Спортсмен заявил, что Россия для него перспективнее родного Донецка. Уроженец Донецка, украинский боксер Станислав Каштанов, который носил титул "временного" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), получил гражданство Российской Федерации, пишет РБК-Украина.

"Этот процесс шел достаточно давно, хорошо, что он завершился. Я всегда чувствовал себя в России как дома, а не как в каком-то чужом месте. Конечно, мой дом там, в Донецке, но здесь все в перспективе, и я работаю для этого", - сказал он в интервью российскому ТАСС.

На профессиональном ринге Каштанов, который выступает во втором среднем весе, провел 38 поединков.