В аэропорту Борисполь задержан боевик «ДНР»

25.07.2017 13:29

Как рассказали в ГПСУ, при себе у боевика был "военный билет ДНР". Сотрудники Госпогранслужбы задержали в столичном аэропорту Борисполь боевика пророссийской террористической организации "ДНР". Об этом со ссылкой на ГПСУ передаетИнтерфакс-Украина, пишет интернет-издание Хроника.инфо.

"Мужчину выявили во время обхода режимной зоны аэропорта Борисполь. Как было установлено, гражданин Украины прилетел рейсом из Баку. При себе мужчина имел внутренний и заграничный паспорта гражданина Украины, свидетельство о рождении и военный билет так называемой "ДНР", - рассказали в ведомстве.