В Мариуполе в стоматологии удушили двухлетнего ребенка

25.07.2017 09:20

В субботу, 22 июля, после операции в состоянии медикаментозного сна, проводимой в частной стоматологической клинике, скончался 2-летний мальчик. Этот экстраординарный случай стал предметом уголовных разбирательств. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 140 "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей" УК Украины.

Вскоре после того, как стало известно о произошедшей трагедии, полиция сообщила, что малышу был введен общий наркоз, и во время этой процедуры он скончался. Уже потом Мариупольская городская прокуратура №2, которая ведет процессуальный контроль, уточнила, что в стоматологии ребенку оказали экстренную помощь, однако реанимировать мальчика не удалось. В бессознательном состоянии он был госпитализирован в больницу, медики которой констатировали смерть ребенка.

«Клиническая смерть мальчика наступила в стоматологии. Врач, который находился в манипуляционной, начал реанимационные действия и вызвал реанимационную бригаду скорой помощи. Реанимационные действия были продолжены в скорой помощи. В реанимацию горбольницы №3 ребенок был доставлен в состоянии клинической, а не биологической смерти», - сообщили 0629 в Центре оказания первой медицинской помощи.

Сегодня поступили новые сведения, которые заставили усомниться родителей ребенка, что причиной смерти их малыша стал именно наркоз.

По имеющейся у 0629 информации, клиническая смерть наступила через 20 минут после начала лечебных действий. Как стало известно из собственных источников в клинике, которые просили не называть их, ребенок был подключен к аппарату вентиляции легких, и трубка стояла в легких.

В редакцию 0629 сегодня пришли убитые горем родители 2-летнего Олега. Они пытаются добраться до правды и узнать, кто допустил роковую ошибку, которая убила их ребенка.

Родители погибшего мальчика показали медицинское свидетельство о смерти сына, которое им было выдано в тот же день, 22 июля.

В нем указывалось, что причиной смерти ребенка стала механическая асфиксия, наступившая из-за закрытия верхних дыхательных путей инородным теплом (марлевым тампоном и интубационной трубкой).

"Пять человек не заметили один тампон, пять человек стояли и смотрели. Они просто его удавили!" - не сдерживая эмоций, говорит отец мальчика Константин.

Он возмущен, что сразу им рассказывали о наркозе.

"Нам говорили: сделали общий наркоз, ребеночек уснул, поэтому начали тампонировать (рот необходимо тампонировать во время наркоза, чтобы слюна не попала в бронхи, и человек не захлебнулся - прим.авт.). Выпал один тампон, и они этой трубкой его просто запихнули", - сообщил страшную версию Константин и добавил, что ребенка из стоматологии выносили уже синим. Наступила клиническая смерть. При вскрытии был обнаружен тампон, в котором содержалась химия.

Родители рассказывают, что не раз пытались лечить зубы ребенка в городских клиниках, но ребенок очень тяжело переносил походы к стоматологу. Приходилось после этого отпаивать его травами, чтобы восстановить психику. Когда узнали, что можно лечить зубы ребенку в медикаментозном сне, прошли все анализы, сделали кардиограмму. Все было в норме.

Узнать, что же произошло в трагическую субботу по версии руководства частной стоматологической клиники, нам не удалось. Адвокат анестезиолога, вводившего пациента в медицинский сон, сообщила, что они с клиенткой приняли решение не давать никаких комментариев до тех пор, пока не будет завершено расследование.

Делать окончательные выводы о причинах трагедии еще рано. В полиции ожидают результатов более тщательной экспертизы.

Мы продолжаем следить за ситуацией и ждем комментариев руководства стоматологической клиники.

Источник 0629.