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Архив - Донецкая область

В поезде Мариуполь-Киев фанат "русского мира" угрожал пассажирам

25.07.2017 10:14
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В поезде Мариуполь-Киев фанат "русского мира" угрожал пассажирам

Как сообщает на своей странице в Фейсбук журналистка Дарья Куренная, в поезде Мариуполь-Киев мужчина, который назвался «русским человеком», угрожал другим пассажирам.
«Зря в поездах убрали милицию. С нами в купе едет «я русский человек, 30 лет прожил в Донецке, 20 в Киеве, а вы хохлобабы готовьтесь», — рассказала Куренная.
По ее словам, проводница не отреагировала на агрессивное поведение пассажира.
«Проводница не вмешивается, мужик хамит женщине с особенным ребенком и угрожает нам. Никто не знает, в 84 поезде из военных никто сейчас не едет? А то страшно ночевать с таким пассажиром», — отметила журналистка..
Позже журналистка сообщила, что «мужчины из соседнего купе быстро вернули соседа в реальность».

Источник mariupol.tv



Теги: Донбасс, Мариуполь, поезд, угрозы
 
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