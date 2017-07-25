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Жительнице Львова "военный трибунал" "ДНР" вынес страшный приговор
Приговор террористами был вынесен еще 12 июля, но оккупанты заявили об этом только вчера, 24 июля. Львовянка приговорена к 16 годам тюрьмы. Оккупанты вменяют ей в вину участие в экстремистской организации и шпионаж в пользу ВСУ, информирует"Диалог.UA".
Патриотку обвинили в том, что она поддерживала украинский национализм, состояла в рядах организации, целью которой был захват "власти" в террористической "ДНР" и изменение ее "конституционного строя".
Боевики также сообщили, что обвиняемая проводила много времени на блокпостах, проходила обучение с инструкторами, оттачивая свои навыки в психологической, топографической подготовке, училась обращаться с оружием якобы для совершения злостных преступлений против "ДНР".
Кроме этого, сепаратисты обвинили гражданку К. в том, что она намеревалась проводить вербовку среди местного населения, с тем чтобы в дальнейшем они осуществляли шпионаж в пользу СБУ.
Теги: Донбасс, приговор, СБУ, ДНР, ВСУ, военный трибунал
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