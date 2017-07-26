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Бои на Донбассе: террористы "Л/ДНР" внезапно активизировались в Луганской области - штаб АТО озвучил детали
Вторая половина 25 июля в зоне АТО прошла без тенденции к обострению, украинские военные полностью контролировали ситуацию. Бандформирования “Л/ДНР” продолжили нарушать условия перемирия, открывая огонь из стрелкового оружия и гранатометов. В штабе АТО сообщают, что с 18:00 до 24:00 самое большое число вооруженных провокаций было зафиксировано в Луганской области, передает “Диалог.UA”.
Традиционным направлением остались Станица Луганская, Троицкое и Крымское. По поселку Новозвановка террористы два раза били из вооружения БМП и минометов. За час до полуночи ВСУ обстреливали из миномета 120-мм. В районе Донецка от провокационного огня оккупантов страдали силы АТов районе шахты Бутовки, кроме этого неспокойно было в Луганском и Каменке.
Около 24:00 наемники выпустили 19 мин по украинским защитникам недалеко от поселка Пески. На мариупольском направлении кремлевские бандиты из танка били по опорному пункту сил АТО под Красногоровка. В общей сложности террористы 22 раза нарушили перемирие.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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