Минобороны: На Луганском направлении произошло боестолкновение с применением бронетехники

26.07.2017 20:51

За минувшие сутки погибших среди военнослужащих нет. В Минобороны Украины заявили, что за минувшие сутки наиболее сложная ситуация в зоне АТО сложилась на Луганском направлении. По словам спикера Минобороны по вопросам АТО Андрея Лысенко, на Луганском направлении зафиксировано боестолкновение, во время которого ВСУ вынуждены были применять не только легкое вооружение, но и бронетехнику, передает интернет-издание Новое время.

Всего же, за сутки на этом направлении зафиксировано 24 случая нарушения режима прекращения огня со стороны противника, в частности, из тяжелого оружия.

На Донецком направлении боевые действия начались вечером - около 18 часов. Противник открывал огонь в Луганском, Каменке, позиции Шахта Бутовка и Песках. Последний обстрел был самым мощным; оккупанты применяли минометы, при этом было выпущено около 20 мин. Украинские войска вели ответный огонь.

На Мариупольском направлении еще до рассвета, а также вечером противник совершил по одному обстрелу в Красногоровке. В обоих случаях оккупанты применяли тяжелое вооружение: миномет и танк.

Лысенко добавил, что за минувшие сутки погибших среди военнослужащих нет, один боец ранен в результате подрыва на взрывном устройстве в Попаснянском районе.