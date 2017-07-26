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На Донбассе между главарями боевиков разгорается конфликт
Между Захарченко и Плотницким нарастают противоречия. Между главарями т.н. "Л/ДНР" Игорем Плотницким и Александром Захарченко разгорается конфликт. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает интернет-издание Сегодня.
"В ответ на единоличное провозглашения Захарченко т.н. "Малороссии", Плотницкий начал сбор материалов о хищении российских финансовых поступлений руководством т.н. "ДНР". В частности, по указанию Плотницкого т.н. "МГБ "ЛНР" формируется доказательная база коррупции в т.н. "учреждениях ДНР" для последующей передачи российским кураторам", – рассказали в разведке.
По данным ведомства, основой доказательной базы являются факты хищения ресурсов т.н. "программы гуманитарной помощи населению", которая финансируется РФ.
Напомним, 18 июля в российских СМИ появилась информация, что Захарченко заявил об учреждении нового "государства" – т.н."Малороссии". По его словам, новое "государство" станет преемником Украины. Он также отметил, что столицей "Малороссии" становится город Донецк, а город Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города.
На безумную идею главаря боевиков сокрушительной критикой ответили в Украине и мире.
Теги: Донбасс, ГРУ, ДНР, ЛНР, боевики, Захарченко, Плотницкий, Минобороны, Малороссия
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