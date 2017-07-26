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"Не расслабляемся. Похоже провокации будут усиливаться", - журналист Бочкала рассказал о подозрительном ночном передвижении вражеской техники на оккупированном Донбассе
Российские гибридные войска под покровом ночи перегоняют военную технику на оккупированном Донбассе. Об этом сообщил украинский журналист Роман Бочкала, ссылаясь на проверенный источник, передает "Диалог.ua".
"Ночью, через переправу с. Дмитровка, Шахтерского р.н. проследовали свыше 40 единиц тяжелой техники", - рассказал журналист, уточнив, что Россия также создала площадку под понтонный мост рядом с переправой. "Так что не расслабляемся. Похоже провокации будут усиливаться", - предупредил Бочкала. Он также обратил внимание на то, что на оккупированной территории в продаже появились продукты с весьма красноречивыми надписями. "И такие вот греночки липецкие появились в продаже. На обертке слоган: "Служить отечеству почетно!". Наверное, чтоб каждый сепар знал ради, чего отправляется в преисподнюю", - сыронизировал он.
Теги: Россия, Донбасс, войска, продукты, сепаратисты, ДНР, ЛНР, военная техника
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