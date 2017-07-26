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СМИ: В Страсбурге уверены, что за ЛДНР должна отвечать Россия
В жалобах, связанных с деятельностью ЛДНР, Европейский суд по правам человека готов к рассмотрению обвинений против России. В решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе, связанной с потерей Киевом контроля над территорией отдельных районов Донецкой и Луганской областей, включили упоминание о возможности судиться в Страсбурге с Россией из-за событий на Донбассе. Соответствующая ссылка включена в мотивационную часть решения суда, сообщает Европейская правда.
Блок под названием "оценка Суда" начинается параграфом, в котором ЕСПЧ приводит пример из своей практики. Он касается непризнанного Приднестровья: истец доказал ответственность российских властей за нарушение прав самопровозглашенной приднестровской "властью".
В ЕСПЧ отметили, что в "луганском деле" истец сам сузил возможность своего выигрыша, поскольку оспаривал действия только Украины, проигнорировав причастность России.
"Сферы изучения дела судом ограничена тем фактом, что жалоба подана только против Украины, в отличие, например, от дела Илашку против Молдовы и России (прим: речь идет о деле, в котором ЕСПЧ признал Россию виновной и ответственной за все действия приднестровской власти), а также тем, что заявитель не пожаловался на нарушение его прав из-за недостаточного сотрудничества между Украиной и другой Высокой договаривающейся стороной (т.е. Российской Федерацией, которая является подписантом Европейской конвенции по правам человека)", – говорится в упомянутом параграфе решения суда.
Решение ЕСПЧ, включая эту фразу, было поддержано судьями единогласно.
Данные формулировки дают основания утверждать, что в жалобах, связанных с деятельностью ЛДНР, Европейский суд по правам человека готов к рассмотрению обвинений против России.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, права человека, Европейский суд, ДНР, ЛНР
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