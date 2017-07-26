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Стали известны потери боевиков на Донбассе за неделю
Основная масса указанных уничтоженных боевиков - следствие их действий в составе ДРГ при попытках атаковать ВСУ. За прошедшую неделю, с 17 по 24 июля, в Донбассе были уничтожены 28 боевиков. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление, передает интернет-издание liga.net.
"1 АК ДНР - 100 омсбр (Донецк) - восемь чел., 9 ошмсп мп (Новоазовск) - шесть, 2 АК ЛНР - 4 омсбр (Алчевск) - шесть, 7 омсбр (Брянка) - восемь. Основная масса указанных уничтоженных боевиков - следствие их действий в составе тактических групп при попытках атаковать позиции ВСУ", - отмечается в сообщении.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, потери, ВСУ
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