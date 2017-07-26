Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Сутки в зоне АТО: Боевики больше всего обстреливали украинские позиции на Луганском направлении

26.07.2017 11:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сутки в зоне АТО: Боевики больше всего обстреливали украинские позиции на Луганском направлении

За прошедшие сутки в зоне АТО террористы 22 обстреляли позиции украинских военнослужащих. Как сообщает пресс-центр АТО, наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Луганском направлении.

Здесь боевики применяли стрелковое оружие и гранатометы неподалеку Станицы Луганской, Троицкого и Крымского. По поселку Новозвановка вели огонь из вооружения БМП и минометов калибра 82 миллиметра. В районе Новотошковского стреляли из миномета калибра 120 миллиметров.

На Донецком направлении боевики дважды вели огонь из стрелкового оружия по шахте Бутовка. Из гранатометов обстреляли позиции сил АТО в Луганском и Каменке. А около полуночи выпустили 19 мин калибра 82 миллиметра возле поселка Пески.

На Мариупольском направлении террористы из танка вели огонь по опорному пункту сил АТО под Красногоровкой.

Напомним, 25 июля днем боевики практически придерживались перемирия.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх