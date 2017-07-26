Сутки в зоне АТО: Боевики больше всего обстреливали украинские позиции на Луганском направлении

26.07.2017 11:51

За прошедшие сутки в зоне АТО террористы 22 обстреляли позиции украинских военнослужащих. Как сообщает пресс-центр АТО, наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Луганском направлении.

Здесь боевики применяли стрелковое оружие и гранатометы неподалеку Станицы Луганской, Троицкого и Крымского. По поселку Новозвановка вели огонь из вооружения БМП и минометов калибра 82 миллиметра. В районе Новотошковского стреляли из миномета калибра 120 миллиметров.

На Донецком направлении боевики дважды вели огонь из стрелкового оружия по шахте Бутовка. Из гранатометов обстреляли позиции сил АТО в Луганском и Каменке. А около полуночи выпустили 19 мин калибра 82 миллиметра возле поселка Пески.

На Мариупольском направлении террористы из танка вели огонь по опорному пункту сил АТО под Красногоровкой.

Напомним, 25 июля днем боевики практически придерживались перемирия.