Главная / Новости / Донецкая область / Задерживают и передают в “МГБ”: российские таможенники начали “охоту” на боевиков “Л/ДНР” без гражданства РФ – сбежать не получится
Последние новости раздела
- На Донбассе между главарями боевиков разгорается конфликт13:12
- Защиту русскоговорящих на Донбассе закончили: бойцы ВСУ за неделю ликвидировали несколько десятков “ихтамнетов” – подробности12:53
- В Дебальцево новые противотанковые мины боевиков, - ОБСЕ12:32
- Задерживают и передают в “МГБ”: российские таможенники начали “охоту” на боевиков “Л/ДНР” без гражданства РФ – сбежать не получится12:10
- Сутки в зоне АТО: Боевики больше всего обстреливали украинские позиции на Луганском направлении11:51
- ВСУ взяли оккупированный Докучаевск в полукольцо и готовятся к штурму - боевики "ДНР" в панике массово бегут в Донецк - соцсети11:32
- Все будет Украина: пропагандисты Кремля рассказали о будущем Донбасса – боевиков “Л/ДНР” ждет печальный исход10:53
- Бои на Донбассе: террористы "Л/ДНР" внезапно активизировались в Луганской области - штаб АТО озвучил детали10:12
- СМИ: В Страсбурге уверены, что за ЛДНР должна отвечать Россия09:52
- Правоохранители составили протокол на водителя автобуса "Мариуполь - Воронеж"08:47
Задерживают и передают в “МГБ”: российские таможенники начали “охоту” на боевиков “Л/ДНР” без гражданства РФ – сбежать не получится
26.07.2017 12:10
На неконтролируемом Украиной участке госграницы с РФ (ПП “Успенка”) сотрудники Пограничной службы ФСБ РФ проводят фильтрационные мероприятия в отношении проходивших службу в подразделениях “ДНР/ЛНР” и пытающихся выехать на территорию России лиц. Как сообщает координатор “ИС”, нардеп Дмитрий Тымчук донбасских наемников без российского гражданства в РФ не пускают, передает “Диалог.UA”.
Ранее сообщалось, что в России обладателей паспортов “народных республик” уравняли в правах с украинцами и запретили нарушать миграционное законодательство. А в Сети появилось фото жителя оккупированной Макеевки, который публично сжег свой украинский паспорт.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, граница, гражданство, паспорт, ФСБ, боевики, МГБ
Читайте также:
- На Донбассе между главарями боевиков разгорается конфликт13:12
- Защиту русскоговорящих на Донбассе закончили: бойцы ВСУ за неделю ликвидировали несколько десятков “ихтамнетов” – подробности12:53
- В Дебальцево новые противотанковые мины боевиков, - ОБСЕ12:32
- Задерживают и передают в “МГБ”: российские таможенники начали “охоту” на боевиков “Л/ДНР” без гражданства РФ – сбежать не получится12:10
- Сутки в зоне АТО: Боевики больше всего обстреливали украинские позиции на Луганском направлении11:51
- ВСУ взяли оккупированный Докучаевск в полукольцо и готовятся к штурму - боевики "ДНР" в панике массово бегут в Донецк - соцсети11:32
- Все будет Украина: пропагандисты Кремля рассказали о будущем Донбасса – боевиков “Л/ДНР” ждет печальный исход10:53
- Бои на Донбассе: террористы "Л/ДНР" внезапно активизировались в Луганской области - штаб АТО озвучил детали10:12
- СМИ: В Страсбурге уверены, что за ЛДНР должна отвечать Россия09:52
- Правоохранители составили протокол на водителя автобуса "Мариуполь - Воронеж"08:47
- На Донбассе между главарями боевиков разгорается конфликт13:12
- Защиту русскоговорящих на Донбассе закончили: бойцы ВСУ за неделю ликвидировали несколько десятков “ихтамнетов” – подробности12:53
- В Дебальцево новые противотанковые мины боевиков, - ОБСЕ12:32
- Задерживают и передают в “МГБ”: российские таможенники начали “охоту” на боевиков “Л/ДНР” без гражданства РФ – сбежать не получится12:10
- Сутки в зоне АТО: Боевики больше всего обстреливали украинские позиции на Луганском направлении11:51
- ВСУ взяли оккупированный Докучаевск в полукольцо и готовятся к штурму - боевики "ДНР" в панике массово бегут в Донецк - соцсети11:32
- Жареная картошка оказалась полезней некоторых фруктов11:09
- Во Франции проспоривший мэр города съел крысу11:00
- Все будет Украина: пропагандисты Кремля рассказали о будущем Донбасса – боевиков “Л/ДНР” ждет печальный исход10:53
- Букмейкеры дали прогноз на матч "Динамо" - "Янг Бойз"10:40
- Жареная картошка оказалась полезней некоторых фруктов11:09
- Чем опасна нехватка чистой воды в организме08:29
- Невероятное открытие в медицине: ученые изобрели эффективные инъекции от СПИДа07:48
- Горілка як детонатор. Що буде з відносинами України і Білорусі? ВИДЕО09:55
- Европа простила России Чечню и Дагестан, простит и Донбасс09:08
- Наскільки небезпечні гормональні препарати?22:38
- Какие годы жизни самые важные для разных знаков Зодиака21:25
- Якими народними методами варто лікувати варикоз?20:40
- Четыре веские причины прекратить красить волосы17:49
- Какие продукты заставляют ваше тело плохо пахнуть17:30
- Лафа закончилась: обладатели паспорта “Л/ДНР” смертельно обижены на новый указ Кремля – стали известны подробности
- "Нормандские переговоры" по Донбассу: все подробности
- "Бес уложил Санька Захарченко мордой в пол вместе с охраной", - боевик "ДНР" рассказал о стычках главаря "ДНР" с "именитыми" террористами
- "Шурик попал под минометный огонь, которого там быть не должно было", - боевики "ДНР" рассказали правду о "героическом" ранении Захарченко
- Самые везучие и невезучие знаки Зодиака
- Террористы позорно отступили: в зоне АТО бойцы ВСУ дали мощный отпор оккупантам, подобравшимся к их позициям – Штаб АТО рассказал детали жесткого боя
- Крушение самолета: спасатели сообщили новые подробности
- Оккупированный Донбасс: массовый падеж соплеменников Путина в террористических "ДНР/ЛНР" продолжается - в моргах ожидается новое поступление утилизированных "ихтамнетов"
- Олег Жданов: получив жесткую риторику от участников Нормандского формата, «Малороссия» исчезла также быстро, как и появилась
- У Путина рассказали, что будут делать с армией у границ Украины