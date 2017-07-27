ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСПИСНЫЕ ЯЙЦА В БАХМУТЕ ХОТЕЛИ УНИЧТОЖИТЬ

27.07.2017 16:30

Об этом сообщил отдел полиции Бахмута.

Кто-то в темное время суток намерено повредил декоративные «писанки», установленные в районе стадиона «Металлург». Городскую достопримечательность в неприглядном состоянии рано утром обнаружил сотрудник коммунального городского предприятия. Это он позвонил в полицию.

Сейчас полиция ищет тех, кто причастен к правонарушению.

Источник: zi.dn.ua