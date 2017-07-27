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«ДНР» ШТРАФУЕТ ВОДИТЕЛЕЙ С УКРАИНСКОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ
В подконтрольных боевикам районах Донецкой области владельцы транспорта с украинской регистрацией привлекаются к административной ответственности. Об этом пишет «официальный» сайт незаконной организации «ДНР».
В «ГАИ ДНР» постановили до конца 2017 года зарегистрировать весь автотранспорт нечетного года выпуска. Конечный срок регистрации в органах «ДНР» определяется по месяцу регистрации транспорта, который указан в документах, выданных ГАИ Украины.
«Водители, которые управляют транспортными средствами нечетного года выпуска с месяцем регистрации в подразделениях ГАИ Украины в период с января по июнь, не прошедшие обязательную регистрацию в МРЭО ГАИ МВД ДНР, в настоящее время привлекаются к административной ответственности», – заявляют в «ДНР».
Водителям выписывают штрафы в размере от 340 до 510 российских рублей, а транспорт отправляют на штрафстояну. При повторном выявлении отсутствия регистрации «ДНР» штраф увеличивается до 1020 рублей с временной конфискацией транспорта.
Источник: novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, водитель, штраф, ДНР
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