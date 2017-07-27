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Архив - Донецкая область

Полицейские в Мариуполе ради взяток научились обходить видеофиксацию

27.07.2017 08:46
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Полицейские в Мариуполе ради взяток научились обходить видеофиксацию

Двое патрульных полицейских в Мариуполе регулярно вымогали взятки. Об этом говорится в сообщении Управления СБУ в Донецкой области, передает MRPL.CITY.

В течение двух месяцев патрульные требовали деньги с водителей, которых останавливали на законных основаниях. Вначале патрульные уведомляли Центр администрирования об остановке нарушителя и начинали в режиме online видеофиксацию составления протокола, а по окончанию процессуальных действий в установленном порядке выключали камеры. Полицейские скрывали тяжелые нарушения водителя, требуя с него деньги. Вымогатели устанавливали сумму в зависимости от социального статуса нарушителя.

Сотрудники спецслужбы задержали вымогателей во время получения 5000 гривен. Полицейские обещали остановленному водителю не привлекать его к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас в отношении патрульных начато уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины.



Теги: Донбасс, Мариуполь, взятка, полицейский
 
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