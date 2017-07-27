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Архив - Донецкая область

Проект закрыт: Захарченко открестился от создания «Малороссии»

27.07.2017 08:10
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Проект закрыт: Захарченко открестился от создания «Малороссии»

Главарь террористической организации «ДНР», оккупировавшей часть Донецкой области, Александр Захарченко заявил, что решение о создании «Малороссии» не принято, так как «идея» получила неоднозначные отклики.

«Окончательные решения еще не приняты, но, самое главное, дискуссия будет продолжена. Причем мы не создавали нового государства, мы предложили дискуссию и сделали свое предложение», — цитируют заявление Захарченко подконтрольные террористам сайты, сообщает Новое Время.

Напомним, что 18 июля главарь террористов «ДНР» Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства «Малороссия» со столицей в Донецке.

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя заявление главаря боевиков, отметил, что Захарченко не является самостоятельной политической фигурой, а лишь марионеткой, транслирующей позицию Кремля.

В Москве ответили, что заявление о создании «Малороссии» является личной инициативой главаря террористов «ДНР» Александра Захарченко.

Источник: ghall.com.ua



Теги: Донбасс, проект, Захарченко, Малороссия
 
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