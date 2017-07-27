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ПУШИЛИН РАССКАЗАЛ, КАК «Л-ДНР» ПОБЕДЯТ УКРАИНУ В ВОЙНЕ

27.07.2017 09:33
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ПУШИЛИН РАССКАЗАЛ, КАК «Л-ДНР» ПОБЕДЯТ УКРАИНУ В ВОЙНЕ

Член «ДНР» Денис Пушилин считает, что в случае полномасштабной войны с « республиками» у Киева нет шансов, передает РИА «Новости».

«У нас, несмотря ни на что, все-таки оптимистическое настроение. Даже если будет война, то в войне мы победим, у Украины нет шансов. Если не будет войны — тем лучше, не будет жертв и разрушений, к которым может привести война, но процесс будет более длинным и трудоемким в плане выстраивания всего необходимого для благосостояния населения», — заявил Пушилин.

По его словам, «тогда у нас останется единственная возможность — сделать более привлекательным для простых граждан, граждан Украины, ситуацию внутри республик, чтобы они захотели того, что происходит у нас, а для этого нужно потрудиться, потому что украинская пропаганда рисует картинку совершенно иную о том, что происходит в Донецке и Луганске».



Теги: Украина, Донбасс, война, Пушилин
 
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