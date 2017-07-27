С КПВВ «МАРЬИНКА» ОТКРЫЛИСЬ НОВЫЕ МАРШРУТЫ

27.07.2017 16:58

С КПВВ «Марьинка» открылись новые автобусные маршруты в сторону Покровска, Селидово, Новогродовки и Курахово. Об этом сообщают в социальных сетях.

Отмечается, что посадка на автобусы начинается у блокпоста «Марьинка», не доходя до пешей линии прохода.

«Там работает человек, который дает полную информацию о времени прихода автобусов и цену проезда», - говорится в сообщении.

Также дополняется, что до Селидово цена билета 60 грн, из Селидово 50 грн.

Автор поста также опуликовал расписание автобусов.

Источник: novosti.dn.ua