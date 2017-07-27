В КРАМАТОРСКЕ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ НАПОМИНАЕТ ДЕКОРАЦИИ ДЛЯ ФИЛЬМА УЖАСОВ

27.07.2017 18:10

В Краматорске местная власть не устает повторять, что в городе проводятся работы по благоустройству не только в центре, но и в других районах. Но в городе остаются «мертвые зоны», до которых «спасительная рука благоустройства» не дотянулась». Ярким примером этих слов служит ГДК им.Леонида Быкова, расположенный в Старой части города.

Пока в Краматорске активно обсуждают будущий проект реконструкции площади Мира, стоимостью около 10 миллионов гривень, ГДК им.Л.Быкова и площадь около него буквально разваливается по частям.

Свое существование Дворец культуры начал в 1930 году, после чего ему пришлось пережить еще три рождения. После войны здание было практически полностью разрушено, восстановить его удалось только в 1946 году. Перестройка и кризис 90-х стали еще одним испытанием для работы Дворца, более 5 лет культурный комплекс был закрыт и снова начал свою работу только в 2001 году.

С первых дней своей работы Дворец завоевал любовь и признание местных жителей и заслуженно стал любимым местом отдыха для молодежи и старшего поколения. Именно здесь начинали свой творческий путь такие выдающиеся артисты театра, кино и эстрады как Леонид Быков, Майя Булгакова, Леонид Пархоменко и многие другие. Сейчас во Дворце занимаются 8 творческих коллективов и 10 клубных формирований, а это около тысячи детей и взрослых, ежедневно достойно защищающих честь города на областных, региональных и всеукраинских конкурсах. Также здесь регулярно проводят общегородские мероприятия, региональные фестивали, встречи и выпускные вечера.

Несмотря на свою богатую историю и весомый вклад в развитие культурной жизни города, Дворец незаслуженно остается за пределами внимания местных властей. Ежедневно несколько сотен детей вынуждены заниматься в здании, внешне напоминающем декорации для фильма ужасов. Здесь можно увидеть обшарпанные колонны и стены, разбитые ступеньки и балконы, и даже выбитые окна, бережно отремонтированные сотрудниками ДК при помощи фанеры. Единственный объектом, не вписывающимся в общую картину разрухи и упадка, является новенькая табличка, красующаяся около входа, с гордой надписью: «Україна. Виконком краматорської міської ради. Відділ культури і туризму. МІСЬКИЙ ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ ім.Леоніда Бикова».

Не лучше выглядит и сама площадь. Добираться на занятия во Дворец, дети вынуждены по разбитой дороге, обходя многочисленные ямы и выбоины.



С положительной стороны можно отметить работу сотрудников коммунальных служб. Трава в этом районе исправно выкошена и убрана, не считая одного клочка ниже площади. Почему коммунальщики словно под линейку оставили неубранным участок травы, пробивающийся сквозь плитку, остается загадкой, но местные жители отшучиваются, что данное место заботливо оставлено для проведения пикников.



Стоит отметить, что внутри ДК им.Леонида Быкова выглядит не так уж и плохо, хотя и держится в основном на энтузиазме сотрудников Дворца, участников творческих коллективов и их родственников.



Особенно поражает цинизм городской власти, которая восхищается победами коллективов и при этом не может провести хотя бы косметический ремонт здания.

Источник: zi.dn.ua