Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики пугают жителей Донбасса постановочными обстрелами

28.07.2017 09:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики пугают жителей Донбасса постановочными обстрелами

Террористы запугивают местного население оккупированных районов Донбасса, чтобы призывать в свои ряды новобранцев. Боевики в ОРДЛО проводят провокационные и постановочные обстрелы, инсценируют теракты, обвиняя руководство Украины в срыве Минских соглашений. Об этом в Facebook сообщает ГУ разведки Минобороны Украины. Для съемки провокационных сюжетов инструктора подразделений информационной борьбы ВС России привлекли российские пропагандистские СМИ, передает интернет-издание Новое время.

Такие действия направлены на дискредитацию сил АТО и введение в заблуждение гражданского населения, отмечают в разведке.

Кроме того, они лгут о наступательных действиях украинской армии в ближайшее время. “Командование 1 АК (Донецк) ВС РФ использует соответствующие слухи для усиления агитационных мероприятий с целью призыва местных жителей на военную службу в состав российских оккупационных войск”, - сообщает разведка.



Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, обстрелы, Минобороны, Минские договоренности, ГУР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх