Боевиков, российских наемников и военных преступников ждет «бомба»

28.07.2017 21:27

Исполнительный директор Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка «Миротворец» рассказал о новых проектах — «Они привели войну в наш дом» и «Separаtor» (который его коллеги в шутку назвали «Мордораспознавателем»)

Не так давно Роман Зайцев в интервью «ФАКТАМ» с нескрываемым удовольствием сообщил, что совсем скоро боевиков, пророссийских террористов и их сторонников ждет «бомба». А на своей страничке в «Фейсбуке» он с присущим ему юмором написал, что «Миротворец» создает «единый всеукраинский депозитарий сволочей и уродов», и пообещал, что автоматизированной системой распознавания лиц сможет воспользоваться каждый гражданин Украины.

— Роман, очень много слухов о системе распознавания «Separаtor». Что это такое?

— Возьмем типичную ситуацию. Мы с вами сейчас сидим в кафе. За соседним столиком обедает мужчина. Сфотографируйте его незаметно.

— Ну и эксперименты у вас, однако.

— Давайте-давайте. Готово? Теперь (открывает ноутбук. — Авт.) заходите на сайт распознавателя, пишете свой номер телефона, получаете СМС с кодом доступа. После этого вводите код и передаете это фото. Ждете. О, вот ответ: система не распознала этого человека. Так что можем спокойно пить кофе дальше.

«Separаtor» — новое направление нашей деятельности (и рабочее название программно-аппаратного комплекса). Через него вскоре прогоним всю базу «Миротворца». Все видео и групповые фотографии будут раскадрированы. В итоге около 80 процентов боевиков, террористов, их пособников, российских наемников и военных преступников окажутся у нас на контроле.

В конце октября прошлого года мы наконец-то решили, что надо развиваться дальше. У нас огромное количество фото- и видеоматериалов, накоплены гигатерабайты информации. Каждый день собираем ее, как пчелки мед. Поэтому возникла необходимость в создании системы распознавания лиц. Причем системы, доступной для всех граждан Украины. Хозяин квартиры вправе знать, кому он сдает жилье (известны случаи, когда люди с нашей помощью узнавали, что квартиросъемщик — боевик или тот, кто поддерживал боевиков), работодатель — кого принимает на работу, банк — кому выдает кредит, а Пенсионный фонд — пенсию и т. д. То есть представляет ли объект в их окружении опасность. Но для этого надо было заходить в «Чистилище», искать фигуранта по фамилии (которую тот, кстати, мог сменить). Поэтому появилась идея создания системы распознавания лиц. Это совсем другой подход.

А название «Separator» предложил один хороший парень из Донецка. Нам понравилось.

— Это дорогостоящее дело?

— Да. Конечно, можно было бы обратиться к бизнесу с просьбой о финансировании, но, как знать, что за это бизнес потом потребует «в знак благодарности» для себя…

— Или для своего окружения.

— Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы не понимать, что это когда-нибудь может случиться.

Если с финансированием «Миротворца» мы справились своими силами, то тут, увы… Кинули клич. Увидели, что сбор средств идет очень активно, и поняли, что проект состоится.

Как народу отплатить за доверие? Подумали и решили, что, поскольку люди спонсируют проект, значит, проект — народный. Значит, они должны иметь право и возможность им пользоваться.

Каждый гражданин Украины сможет в течение суток сделать около трех сеансов распознаваний. Мы посчитали, что этого будет достаточно и система не почувствует нагрузки.

— Кто разработчик?

— Ага, вот сейчас я взял и все вам рассказал (смеется). 24 ноября 2016 года мы впервые встретились с разработчиком, ударили по рукам и процесс пошел. Хорошие ребята. Настоящие…

— Это же наверняка команда?

— Да.

— А разработка украинская?

— Нет. Кстати, последние 15 лет все силовые ведомства Украины в своих годовых бюджетах предусматривали финансирование работы по созданию систем распознавания образов. Такая мода была. Не ошибусь, если скажу, что за это время на эти цели ушел почти миллиард гривен. И в МВД, и в СБУ, и в Государственной пограничной службе Украины, и в Минобороны писали какие-то научно-исследовательские работы, потом их засекречивали и сдавали в архивы. На выходе — ноль. Просто проедали бюджетные деньги. Вот потому мы и оказались в начале войны ни с чем.

— Почему тогда у вас все получилось?

— Потому что нам не надо было бюджетные деньги «осваивать». Скажу больше: сейчас средств для окончательного расчета с разработчиком пока нет и он знает об этом.

Теперь раскрываю секрет. Стоимость системы, которую мы сейчас получили, около 60 тысяч долларов, плюс работы по ее доработке под конкретные задачи. На все про все — около 100 тысяч долларов. Это не окончательная цифра, но близкая. Сегодня у нас в наличии пока порядка 20 тысяч.

— Где же будете остальное добирать?

— Как и ранее, надеемся на помощь граждан. Это ведь вопрос их безопасности. И те, кто нам помогал, это понимают. Но ни в коем случае не отдадим систему в управление бизнесу или государству. Проект-то все-таки народный.

Вы в числе первых увидели, как все работает. Представьте, в вашу редакцию придет человек с шикарным резюме — уникальный, идеальный. Вы его фотографируете и видите, что он «случайно» участвовал в пророссийских акциях, выступал против нас с оружием в руках.

Так что отделы кадров предприятий (если там не хотят, чтобы на производстве что-то «вдруг» взорвалось) — это первые наши пользователи. Всего-то надо сделать фото претендента на работу в фас, нажать на кнопочку и очень быстро получить ответ: попадался ли человек с таким лицом на сотнях тысяч снимков, которые нами накоплены с 2014 года? Если да, то вы увидите не только, где он мелькал, но и его связи, с кем он дружит и т. д. Это первое.

Второй момент. Мы все-таки остаемся верны своему кредо: «Никто не забыт, да и мы не забудем». Вместе с общественными организациями начали проект «Они привели войну в наш дом».

— Почему только сейчас?

— Вообще-то, эту работу мы вели постоянно. Но теперь практически в хронологическом порядке покажем, как все начиналось в городах и селах, кто и когда стоял под российскими флагами и просил «Путин, введи войска!», кто останавливал украинскую военную технику на марше. Если у читателей «ФАКТОВ» есть фото- и видеоматериалы, просим присылать их нам.

У нас уже собрано порядка 150 тысяч «неучтенных» снимков высокого разрешения. А теперь представьте, что нашей системой распознавания вся эта мразь будет полностью просканирована и сохранена.

— Подождите. Человек стоял на митинге в балаклаве, потом есть его фото на «передке» в зимней шапке и свежее — без головного убора. Как его идентифицировать?

— Эти нюансы не имеют значения. Объясню на примере (открывает ноутбук. — Авт.). Выбираем фото наугад. Весна 2014-го в Донецке. О, какие пацаны классные! Вот группа боевиков. Проделываем с этим снимком (заметьте, он плохого качества) то же самое, что и со снимком мужчины, которого вы только что здесь фотографировали. Видите, система распознала всех семерых. Они в нашем «Чистилище», вот их фамилии, среди них два брата. Отлично! Процент распознавания от 85 до 100, то есть высока вероятность, что речь именно об этих людях. Причем сразу видны и их связи — кто их «лайкал» в соцсетях, кто у кого в друзьях.

И неважно, что у кого натянуто на голову, на сколько градусов голова повернута. Вероятность совпадения до 100 процентов, когда поворот лица до 15 градусов. Но если даже 45—50 градусов, все равно система их идентифицирует. Правда, процент совпадения будет ниже, но это уже тонкости для специалистов, они разберутся.

Даже если есть два снимка человека (на одном он упитанный, на втором похудевший) — системе без разницы. Для нее важны биометрические параметры, а их огромное количество.

Сейчас оттачиваем технологические нюансы, тестируем «Separator» полным ходом.

Недавно нас попросили распознать фото, где запечатлены 15 человек. Приятно были удивлены — 13 идентифицированы! Это военные преступники из Российской Федерации, ведущие боевые действия против Украины на нашей территории.

— Удивительно то, что на это распознание тратятся секунды…

— В данный момент в систему загружено около 300 тысяч снимков — треть фотографий из «Чистилища» «Миротворца». Еще неделька — и отработаем все.

К слову, многие клиенты «Чистилища», которые красуются на снимках 2014 года (речь о боевиках), уже трупы. Но мы и с этими фото работаем: заносим в базу и бережно храним. Трупы будут «помогать» нам отрабатывать связи еще живых боевиков.

— Есть ли аналоги «Мордораспознавателя» в других странах?

— Да, и немало. Такие системы во всем мире принадлежат спецслужбам или службам безопасности предприятий и организаций. Но выполняющих такие специфические функции и для публичного доступа — не встречали.

— Сделаем отступление от темы. Развейте слухи, которые появились в российских СМИ, что пассажиров, пользующихся услугами «Яндекс.Такси», вносят в базу «Миротворца».

— (Смеется). Очень много клиентов «Яндекс.Такси» действительно есть в «Чистилище» «Миротворца». Но не все. Такой ответ пойдет?

— Роман, и все-таки кем вы работаете?

— В декабре 2013 года наш президент, в то время активно занимавшийся вопросами ассоциации с Евросоюзом, не будучи на государственной службе, на соответствующий вопрос одной журналистки ответил так: «Я в Україні працюю Петром Порошенком». Вот и я в своей стране работаю Романом Зайцевым. Для меня не так важно, кем кто работает, но важно — как.

— Вернемся к «Мордораспознавателю». Эту систему можно взломать?

— Практически 90 процентов всех деструктивных воздействий на инфраструктуру нашего проекта — родом из страны-агрессора. Сайт «Миротворец» каждый день по-разному атакуют, хотят разрушить любыми способами, но мы пока справляемся. Так же будет и с этим проектом.

Подытоживая, скажу: уверен, что наш новый проект после запуска даст уникальные результаты. Короче, для всей сепаро-террористической братии начнутся тяжелые времена, когда после 24 августа система заработает в полноценном режиме. Недаром же девиз проекта: «Пусть свершится правосудие, даже если упадут небеса