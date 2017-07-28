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Архив - Донецкая область

Бойцы АТО ликвидировали семерых боевиков

28.07.2017 19:20
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Бойцы АТО ликвидировали семерых боевиков

Однако с украинской стороны также есть потери. Вчера, 27 июля, украинские военные ликвидировали семерых боевиков в зоне АТО. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Еще восемь террористов получили ранения. По оперативным данным, шестеро террористов погибли и трое получили ранения в результате взрыва не установленного происхождения.

Однако с украинской стороны также есть потери – один военный погиб возле Водяного. Еще пятеро – ранены.

Один украинский военный погиб в результате вражеского обстрела вблизи Водяного, пятеро военнослужащих получили ранения. Среди которых двое получили ранения на Бахмутской трассе во время боевого столкновения, – отметил спикер.

По его словам, украинских бойцов ранили в районе Зайцево, Авдеевки и Крымского. Вблизи последнего украинский военный получил ранения, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.



Теги: Донбасс, Донецкая область, АТО, боевики, потери, ВСУ, обстрелы
 
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