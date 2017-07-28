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Громкое "перемирие" в зоне АТО: террористы "ЛНР" терзали Попасную, Крымское и Троицкое огнем из 120-мм минометов, гранатометов и БМП. ВИДЕО

28.07.2017 10:16
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Громкое "перемирие" в зоне АТО: террористы "ЛНР" терзали Попасную, Крымское и Троицкое огнем из 120-мм минометов, гранатометов и БМП. ВИДЕО

Спикер АТО Анатолий Стельмах рассказал, что российско-террористические войска не прекращают регулярные обстрелы украинских подразделений. В четверг, 27 июля, на луганском направлении бандформирования "ЛНР" ударили по позициям ВСУ в Крымском, Новозвановке и Новотошковском из стрелкового оружия и гранатометов.

Также противник вел огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по Попасной, а Троицкое пострадало от вражеских обстрелов из вооружения БМП. Кроме того, сепаратисты трижды нарушили режим "тишины", атакуя Талаковку из гранатометов и стрелкового оружия.

 



Теги: Донбасс, сепаратисты, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, обстрелы, террористы
 
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