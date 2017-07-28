Громкое "перемирие" в зоне АТО: террористы "ЛНР" терзали Попасную, Крымское и Троицкое огнем из 120-мм минометов, гранатометов и БМП. ВИДЕО

28.07.2017 10:16

Спикер АТО Анатолий Стельмах рассказал, что российско-террористические войска не прекращают регулярные обстрелы украинских подразделений. В четверг, 27 июля, на луганском направлении бандформирования "ЛНР" ударили по позициям ВСУ в Крымском, Новозвановке и Новотошковском из стрелкового оружия и гранатометов.

Также противник вел огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по Попасной, а Троицкое пострадало от вражеских обстрелов из вооружения БМП. Кроме того, сепаратисты трижды нарушили режим "тишины", атакуя Талаковку из гранатометов и стрелкового оружия.