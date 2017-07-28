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Ловушка от Захарченко: "ДНР" берет в плен тысячи человек

28.07.2017 09:23
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Ловушка от Захарченко: "ДНР" берет в плен тысячи человек

Долги за коммунальные услуги на оккупированной Донетчине грозят местным жителям ограничением выезда за пределы самопровозглашенной "республики".
Об этом информирует сообщество "Дебальцево online".
В случае непогашения задолженности с должников стягивают проценты и ограничивают "выезд за пределы ДНР".
"Задолжал за коммуналку - задолжал Захарченко - пожизненное пребывание в "ДНР" без права выезда на свободу", - комментирует администрация сообщества.
Таким образом местные жители будут вынуждены существовать на оккупированной территории до тех пор пока не выплатят дань оккупационной "власти", что для тысяч людей в реалиях ОРДЛО сделать невозможно.
Источник Трибун.



Теги: Донбасс, ловушка, ДНР, Захарченко
 
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