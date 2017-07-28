Мариупольская стоматология, в которой умер ребенок отрицает заключение паталогоанатома.ВИДЕО

28.07.2017 20:20

В стоматологической поликлинике, в которой 22 июля во время лечения зубов умер 2,5-летний мальчик (у ребенка наступила клиническая смерть - прим. ред.), не верят, что причиной смерти стало удушье.

Об этом сегодня заявили медики на пресс-конференции, которая прошла в клинике.

При этом врачи не озвучили свою версию того, что происходило в тот роковой день. Анестезиолог и врач- стоматолог находятся под следствием, пишет 0629. Кабинет опечатан.

С журналистами общалась врач-стоматолог Наталья Токарева. Ее, как врача с многолетним опытом, направили общаться с журналистами. В тот день ее в клинен не было. Журналистам врач заявила, что ее не надо "насиловать" вопросом о причинах смерти ребенка.

Отвергая заключение судмедэксперта, она рассказала, что действия анестезиолога не могли привести к смерти. В своей речи врач использовала медицинские термины, описывая процессы

"Интубационная трубка вводится туда, куда надо, для того, чтобы ребенок дышал, а не для того, чтобы его удавить. И марлевый тампон используется для закрытия горла. Эта томпонада ведется сверх тампона, и внизу он никак не мог оказаться. Давайте эту тему оставим. Это вопрос следствия, - отметила спикер. - Это не диагноз вскрытия, а причина. К патологоанатому много вопросов, и не только у нас, но и у следствия. Давайте эту тему муссировать не будем".

В детальных подробностях Токарева рассказала, как родители мальчика выбрали именно эту клинику.

"Родители прошли через несколько стоматологических поликлиник для того, чтобы вылечить ребенку зубы. В эту клинику пришли, зная, что мы занимаемся новыми способами лечения в режиме медикаментозного сна. Мальчик был осмотрен нашими стоматологами, которые имеют большой опыт работы с детьми", - отметила она.

При этом спикер подчеркнула, что ребенок настолько был активен, что доктор с трудом смогла его осмотреть. Ранее он был осмотрен доктором-анастазиологом - врачом

"Зубы были в таком разрушенном состоянии, что от них оставались пеньки и были оголены нервы. Это страшная боль. Родители - адекватные люди - и понимали, что ребенку нужна помощь. Поэтому врачи согласились на то, чтобы оказывать помощь в медикаментозном сне", - отметила Токарева и добавила, что этот метод очень современный и, как отмечает литература, практически безопасный.

Напоследок в клинике отметили, что готовы принять любое решение.

"Мы как лечили жителей, так и будем их лечить, так как они привыкли к нашей клинике, к нашим условиям", - резюмировала представитель клиники.

Родителям ребенка от имени клиники Токарева выразила глубочайшие соболезнования и добавила, что врачи также находятся в глубочайшем стрессе.

P.S. Как стало известно donbass.ua, стоматологическая клиника, о которой идет речь, находится по адресу пр. Металлургов, 167а (Медлайф АВ).



