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Между "ДНР" и "ЛНР" за деньги из России восстановили 12 км ЛЭП
Завершены работы по реконструкции высоковольтной линии между "ДНР" и "ЛНР".
Об этом пишут сепаратистские СМИ, со ссылкой на начальника отдела электроэнергетики "министерства угля и энергетики ДНР" Павла Поповича. Он отметил, что это обеспечит надежный транзит электрической энергии. Общая протяженность восстановленных линий электропередачи составила около 12 км.
«Мы с вами находимся на подстанции «Южная–330 кВ» Государственной магистральной сетевой компании. В 2015 году при реализации 1-го этапа программы восстановления объектов электроэнергетики, а также в рамках оказания гуманитарной помощи со стороны Российской Федерации, на этой подстанции была выполнена замена одного из автотрансформаторов, который был поврежден вследствие боевых действий со стороны ВСУ. В 2017 году, уже в рамках 2-го этапа программы восстановления, была выполнена реконструкция линии 110 кВ, которая выходит с этой подстанции на подстанцию «Штеровская ГРЭС–110 кВ», которая находится в ЛНР. Реконструкция данной линии позволила нам повысить надежность электроснабжения города Снежное. Кроме того, данная реконструкция позволила нам в случае необходимости передать дополнительную мощность в Луганскую народную республику», - сказал Попович.
Директор харцызских высоковольтных сетей ГП «Донецкоблэнерго» добавил, что за время работы установлено 59 новых опор, использовано 37 км провода, заменены стеклянные и фарфоровые изоляторы, а пропускная способность линий электропередач увеличилась на 20%.
До конца 2017 года в "ДНР" планируют реализовать еще два крупных проекта — строительство линии 35 кВ в Новоазовском районе и строительство линии 110 кВ в районе Горловки.
Источник 62.
Теги: Донбасс, ЛЭП, ДНР, ЛНР
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