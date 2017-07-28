На окраине Горловки “призраки” вырезали минометный расчет “ихтамнетов” в полном составе: стали известны подробности ликвидации террористов

28.07.2017 14:24

Утром 28 июля в Горловке на позициях в районе жилого массива Гурты был обнаружен ликвидированный минометный расчет в полном составе. Тела погибших нашли прибывшие заступать на очередную смену наемники "ДНР". Волонтер ВСУ Анатолий Токарев сообщил в соцсети, что позиции, где случилось ЧП, расположены в районе Светлодарской дуги, пишет “Диалог.UA”.

К слову, в конце февраля в поселке Гольмовском произошла аналогичная ситуация. Тогда зарезали четверых “ихтамнетов” и уничтожили 2 миномета. Позже Токарев обнародовал новые подробности: вместе в живой силой были уничтожены минометы, гаубица и четыре грузовика. В “комендатуре” оккупированной Горловки говорят, что инцидент произошел 23 июля. По их версии, террористы погибли во время артналета.

Сейчас командование пытается скрыть потери, однако весь город только и обсуждает эту новость.