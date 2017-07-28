Побросали оружие и трусливо сбежали с поля боя: силы АТО мощно отбили наступление ДРГ террористов "ЛНР" в районе Бахмутской трассы - у боевиков потери

28.07.2017 17:11

Луганские террористы устроили атаку на ВСУ утром, около 07:40 28 июля они в составе ДРГ открыли огонь из гранатометов по силам АТО возле Новотошковского. Через 5 минут после открытия огня ВСУ заметили, что в их сторону движется группа террористов-диверсантов, общей численностью в 10 человек, сообщает "Диалог.UA".

Бойцы АТО открыли огонь на поражение. Пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что под огнем украинских военнослужащих боевики отступили уже через 15 минут. На поле боя оккупанты бросили ручной противотанковый гранатомет, пулемет и радиостанцию. У боевиков есть "200-е" и один "300-й".

У сил АТО двое раненых военнослужащих. В районе Бахмутской трассы боевики успели провести до конца минувших суток две вооруженные провокации против наших защитников продолжительностью до 15 минут каждая.