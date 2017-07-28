- В ОРДО в нагрузку к гуманитарке стали выдавать членские билеты ОД «ДНР»21:59
- Боевиков, российских наемников и военных преступников ждет «бомба»21:27
- Мариупольская стоматология, в которой умер ребенок отрицает заключение паталогоанатома.ВИДЕО20:20
- Бойцы АТО ликвидировали семерых боевиков19:20
- Побросали оружие и трусливо сбежали с поля боя: силы АТО мощно отбили наступление ДРГ террористов "ЛНР" в районе Бахмутской трассы - у боевиков потери17:11
- Между "ДНР" и "ЛНР" за деньги из России восстановили 12 км ЛЭП 15:24
- Проезд по Мариуполю станет «золотым»14:53
- На окраине Горловки “призраки” вырезали минометный расчет “ихтамнетов” в полном составе: стали известны подробности ликвидации террористов14:24
- Жестокие провокации вблизи Донецка: боевики "ДНР" полтора часа выжигали Авдеевку - город сотрясался от мощных ударов минометов и гранатометов14:02
- Сколько шахт на самом деле закрывают в "ДНР"13:34
Побросали оружие и трусливо сбежали с поля боя: силы АТО мощно отбили наступление ДРГ террористов "ЛНР" в районе Бахмутской трассы - у боевиков потери
Луганские террористы устроили атаку на ВСУ утром, около 07:40 28 июля они в составе ДРГ открыли огонь из гранатометов по силам АТО возле Новотошковского. Через 5 минут после открытия огня ВСУ заметили, что в их сторону движется группа террористов-диверсантов, общей численностью в 10 человек, сообщает "Диалог.UA".
Бойцы АТО открыли огонь на поражение. Пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко заявил, что под огнем украинских военнослужащих боевики отступили уже через 15 минут. На поле боя оккупанты бросили ручной противотанковый гранатомет, пулемет и радиостанцию. У боевиков есть "200-е" и один "300-й".
У сил АТО двое раненых военнослужащих. В районе Бахмутской трассы боевики успели провести до конца минувших суток две вооруженные провокации против наших защитников продолжительностью до 15 минут каждая.
Теги: Донбасс, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
- Война на Донбассе: боевики стреляли из крупных калибров, двое военных погибли
- Противник 37 раз открывал огонь по позициям украинских защитников, ранены двое военных
- Ситуация на Донбассе накалена: боевики "ЛДНР" совершили 77 обстрелов, ранив четверых воинов АТО и одного мирного жителя
- Боевики "ДНР" устроили адскую ночь пригородам Донецка: в штабе АТО рассказала об обострении ситуации и жертвах
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" пытаются разжечь конфликт на Донбассе провокациями: один воин ВС Украины получил ранение
- Два "Урала" и какая-то броня. Положили человек двенадцать, со второго раза накрыли", - украинский волонтер поделился подробностями победной спецоперации ВСУ
- В ОРДО в нагрузку к гуманитарке стали выдавать членские билеты ОД «ДНР»21:59
- Боевиков, российских наемников и военных преступников ждет «бомба»21:27
- Мариупольская стоматология, в которой умер ребенок отрицает заключение паталогоанатома.ВИДЕО20:20
- Бойцы АТО ликвидировали семерых боевиков19:20
- Соцсети: Возле комендатуры террористов в оккупированном Луганске произошла перестрелка18:40
- Побросали оружие и трусливо сбежали с поля боя: силы АТО мощно отбили наступление ДРГ террористов "ЛНР" в районе Бахмутской трассы - у боевиков потери17:11
- Между "ДНР" и "ЛНР" за деньги из России восстановили 12 км ЛЭП 15:24
- Проезд по Мариуполю станет «золотым»14:53
- На окраине Горловки “призраки” вырезали минометный расчет “ихтамнетов” в полном составе: стали известны подробности ликвидации террористов14:24
- Жестокие провокации вблизи Донецка: боевики "ДНР" полтора часа выжигали Авдеевку - город сотрясался от мощных ударов минометов и гранатометов14:02
- Анна Герман рассказала, как помириться с Дональдом Трампом 22:22
- В ОРДО в нагрузку к гуманитарке стали выдавать членские билеты ОД «ДНР»21:59
- Боевиков, российских наемников и военных преступников ждет «бомба»21:27
- Йога-это философия. Если вы ей доверитесь, она многому научит21:01
- "Никакой украинофобии здесь нет": Киевлянка разозлила соцсеть "правдой" о России20:51
- Мариупольская стоматология, в которой умер ребенок отрицает заключение паталогоанатома.ВИДЕО20:20
- Будут опознаны все боевики, "ватники" и сепаратисты: "Миртворец" "порадовал" любителей "ру***ого мира" новым интересным проектом Separator19:49
- Бойцы АТО ликвидировали семерых боевиков19:20
- Соцсети: Возле комендатуры террористов в оккупированном Луганске произошла перестрелка18:40
- У Путина назвали причину досрочного введения Россией ответных санкций против США17:42
- Йога-это философия. Если вы ей доверитесь, она многому научит21:01
- В июле безопасных арбузов не бывает — мнение врача07:38
- Международные организации закупят лекарства для Украины на 5,9 млрд гривен, - Минздрав 20:10
- СБУ: Путин поручил «перезагрузить» отношения с Украиной 12:50
- Почему болят суставы: семь причин недуга19:17
- Заметки из прифронтового блокнота: Созрели хлеба у подножья холмов белогривых18:20
- Медицинская реформа необходима. Но плохое должно отпасть18:02
- Страшную жатву собирает война на полях17:37
- Промышленность оккупированного Донбасса уничтожают террористы17:00
- Донбасский фронт: «Заруба» у Красногоровки, новое оружие и «американский десант»15:25
- ВСУ взяли оккупированный Докучаевск в полукольцо и готовятся к штурму - боевики "ДНР" в панике массово бегут в Донецк - соцсети
- Захарченко продал ВСУ комбрига “ДНР” под Красногоровкой: соцсети рассказали, как донецкий “команданте” предал своего приближенного “Копье"
- Техника уже подошла - будет горячо по всей лини фронта: боевики “Л/ДНР” анонсировали серьезные бои
- "Уничтожают террористов под Дебальцево, не нарушая минских договоренностей!" - волонтер Мысягин рассказал, как дивизион САУ сил АТО громит "ДНР" на Светлодарской дуге
- На окраине Горловки “призраки” вырезали минометный расчет “ихтамнетов” в полном составе: стали известны подробности ликвидации террористов
- Все будет Украина: пропагандисты Кремля рассказали о будущем Донбасса – боевиков “Л/ДНР” ждет печальный исход
- СБУ: Путин поручил «перезагрузить» отношения с Украиной
- Ловушка от Захарченко: "ДНР" берет в плен тысячи человек
- Донбасский фронт: «Заруба» у Красногоровки, новое оружие и «американский десант»
- Стало известно, когда и на сколько частей может развалиться Россия: американский политолог сделал жесткий прогноз