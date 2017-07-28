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Техника уже подошла - будет горячо по всей лини фронта: боевики “Л/ДНР” анонсировали серьезные бои

28.07.2017 13:10
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Техника уже подошла - будет горячо по всей лини фронта: боевики “Л/ДНР” анонсировали серьезные бои

28 июля по календарю террористов закончилось “хлебное перемирие” и наемников “Л/ДНР” предупредили о возможном обострение конфликта по всей линии соприкосновения на Донбассе. К позициям оккупантов уже сгоняют большое количество военной техники. Террористы анонсировали серьезные бои в ближайшие сутки в собственных пабликах в соцсетях, передает “Диалог.UA”.

“Нас предупредили о возможном обострение конфликта по всей линии соприкосновения! Так что я вам хочу сказать, ребята, ДЕРЖЫТЕСЬ! Нужно устоять, техника уже подошла”, - сообщается на странице “4-я ОМБр 2-го АК народной милиции ЛНР” (орфография сохранена).

Боевикам рекомендовали подготовить надежные окопы или блиндажи.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, военная техника, террористы
 
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