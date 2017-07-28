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Украина хочет "засадить" главарей "ДНР" и "ЛНР" - Генпрокуратура обратится в суд, чтобы начать заочные следствия по делам Захарченко и Плотницкого

28.07.2017 08:02
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Украина хочет "засадить" главарей "ДНР" и "ЛНР" - Генпрокуратура обратится в суд, чтобы начать заочные следствия по делам Захарченко и Плотницкого

Представители Генпрокуратуры Украины заявили о своих планах, целью которых является начало досудебных действий по расследованию преступлений пророссийских лидеров так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, которые возглавляют террористические организации на востоке страны. Про это ГПУ рассказала "УНН", передает "Диалог.UA".

"Информируем, что после накопления нужных доказательств в суд будут направлены ходатайства насчет совершения в отношении Захарченко А. В. и Плотницкого И. В. специального досудебного расследования", - сказано в информационном письме для журналистов. Правоохранительные ограны уже сообщили, что против Захарченко уже открыто уголовное дело по одной статье.

Что же касается Плотницкого, то против него открыли криминальное производство по трем статьям.

В ГПУ говорят, что о подозрении в совершении преступлений начальникам так называемых "республик" было объявлено давно. Так, Захарченко узнал, что в Украине его ожидает суд аж 31 июля 2014 года, а Плотницкого уведомили чуть раньше - 16 июня 2014 года. Террористы и пособники Кремля уже находятся в украинском розыске, судьи дали разрешение на их арест", - добавили в ГПУ.

Напомним, ранее "Диалог.UA" информировал, что главарь "ЛНР" Плотницкий готовит Кремлю компромат на Захарченко.



Теги: Украина, Донбасс, суд, расследование, Генпрокуратура, ДНР, ЛНР, Захарченко, Плотницкий
 
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