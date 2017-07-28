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В Запорожской области приспешники Кремля готовят государственный переворот, чтобы создать новую псевдореспублику: глава облгосадминистрации Брыль сделал экстренное заявление

28.07.2017 08:58
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В Запорожской области приспешники Кремля готовят государственный переворот, чтобы создать новую псевдореспублику: глава облгосадминистрации Брыль сделал экстренное заявление

В Запорожье готовятся масштабные акции, направленные на захват государственной власти. Об этом заявил глава Запорожской ОГА Константин Брыль, передает "Диалог.UA".

По его словам, анализ обстановки в регионе свидетельствует о подготовке к проведению на территории города Запорожья и Запорожской области активных действий, направленных на поддержку насильственного изменения или свержения конституционного строя, захвата государственной власти, а также изменение государственной границы Украины.

"Так называемые фейковые акции протеста против ущемления прав этнических групп в Запорожской области, попытки информационного освещения о улучшении жизни в квази-образованиях "ДНР/ ЛНР" являются исключительно кампанией информационно-психологического воздействия, направленной на формирование выгодной российской стороне мысли среди жителей города и области", - отметил он.

Кроме того, Брыль подчеркнул, что руководители российских организаций сотрудничают с органами местной власти. В частности, он намекнул на представителей фракций "Оппозиционного блока" и "Самопомощи". Председатель облгосадминистрации заверил, что уже направил соответствующее заявление президенту Украины, генпрокурору и в СБУ.



Теги: Донбасс, Запорожье, граница, Запорожская область, Генпрокуратура, СБУ, ДНР, ЛНР
 
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