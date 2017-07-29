На стене обстрелянной школы в Мариуполе появился мурал

29.07.2017 17:15

В субботу, 29 июня, в Мариуполе прошла церемония открытия мурала "Mittens - Солидарность". Об этом сообщает NewsOne.

Открытие мурала организовало агентство ООН по делам беженцев вместе с Посольством Японии в Украине. Мурал создали в ходе реализации глобального проекта японского художника Миядзаки Кенсуке под названием Over the Wall, что в переводе означает "Сквозь стены". Он и его команда создают муралы в различных странах мира для того, чтобы вернуть надежду людям, пострадавшим от войны, стихийного бедствия, бедности либо голода.

Отмечается, что данный проект осуществили с целью содействия миру и мирному сосуществованию в любом возрасте, независимо от пола и других различий, в контексте социальной реинтеграции и поддержки внутренне перемещенных лиц, сотрудничая с Мариуполем в первую годовщину провозглашения его "Городом солидарности".

Также сообщается, что "Mittens - Солидарность" изображает традиционную для фольклора Украины и Японии рукавицу. Граффити разместили на стенах пострадавших от обстрелов зданий в Мариуполе, где в настоящее время проживают множество внутренне перемещенных лиц. Кроме того, в рамках акции проведут культурные мероприятия, включающие в себя складывание оригами и японскую каллиграфию.